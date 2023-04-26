«Целыми днями польская речь»: Пригожин рассказал о наемниках в составе ВСУ в Бахмуте

Командование ВСУ при проведении операций в Бахмуте задействует хорошо подготовленные подразделения, в составе которых в огромном количестве присутствуют наемники. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Отвечая на вопрос редакции издания «Аргументы недели» о возможности контрнаступления ВСУ, Пригожин подчеркнул, что остается еще неделя, «чтобы ветер высушил почву». После этого, по его словам, ВСУ будут готовы выдвигаться.
Пригожин подчеркнул, что «музыканты» свою историческую миссию уже выполнили, но будут продолжать держаться до последнего бойца.
«Мы, как я уже говорил, перемалываем резервы ВСУ. Сегодня в Бахмуте уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника. Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ. Идет кровавейшая битва», — заявил Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Бизнесмен подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» не получают снарядов и реализуют имеющийся у них боезапас по максимуму. Те же, кто стоит за снарядным голодом, по словам Пригожина, совершили преступление перед Россией и должны понести за это ответственность.