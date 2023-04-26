«Целыми днями польская речь»: Пригожин рассказал о наемниках в составе ВСУ в Бахмуте

Бизнесмен подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» не получают снарядов и реализуют имеющийся у них боезапас по максимуму. Те же, кто стоит за снарядным голодом, по словам Пригожина, совершили преступление перед Россией и должны понести за это ответственность.