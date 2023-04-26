Причиной пожара в уральском поселке Сосьва мог стать тлевший опил

Крупный пожар в уральском поселке Сосьва мог произойти из-за тлевшего опила на территории местного лесоперерабатывающего предприятия, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
ЧП случилось днем во вторник. По данным МЧС, огонь повредил 92 строения. На следующий день возгорание локализовано на девяти тысячах "квадратов".
В результате происшествия погиб один человек. В поселке ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о возможной халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения.