NRK: Россия объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата

Российская сторона объявила десять представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны персонами нон грата. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
Напомним, Норвегия распорядилась выдворить из страны 15 российских дипломатов. Москва сочла это враждебным шагом, который усугубил двусторонние отношения стран, подчеркнули в МИД России.
Посол Норвегии был вызван в МИД РФ в среду, 26 апреля. Ему объявлен решительный протест в связи с выпадом Осло, сказано в сообщении.