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Совфед принял закон о статусе ветерана для участников боевых действий в Донбассе с 2014 года

Армия
Совфед принял закон о статусе ветерана для участников боевых действий в Донбассе с 2014 года

Совет Федерации РФ одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в военных операциях в Донбассе с 2014 года.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ в ходе планерного заседания 20 апреля приняли закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам Донбасса, защищавшим ДНР и ЛНР с 2014 года.

Кроме того, в процессе обсуждения законопроекта были одобрены поправки к статусу ветерана для лиц, заключивших контракт с организацией, способствующей выполнению задач ВС РФ в зоне СВО.

Действие одобренного закона вступает в силу с момента его официальной публикации, уточнили в Госдуме.

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