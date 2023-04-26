Совфед принял закон о статусе ветерана для участников боевых действий в Донбассе с 2014 года

Совет Федерации РФ одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в военных операциях в Донбассе с 2014 года.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ в ходе планерного заседания 20 апреля приняли закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам Донбасса, защищавшим ДНР и ЛНР с 2014 года.
Кроме того, в процессе обсуждения законопроекта были одобрены поправки к статусу ветерана для лиц, заключивших контракт с организацией, способствующей выполнению задач ВС РФ в зоне СВО.
Действие одобренного закона вступает в силу с момента его официальной публикации, уточнили в Госдуме.