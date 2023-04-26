The Epoch Times: свержение доллара обернется для США величайшим поражением

Еще более резким в своей оценке оказался экс-президент США Дональд Трамп, по словам которого Соединенные Штаты могут уже в скором времени потерпеть величайшее поражение в своей истории и стать страной второго эшелона. А именно это, по его мнению, и произойдет, если Москва и ее союзники добьются успеха в своем начинании и лишат доллар статуса мировой резервной валюты.