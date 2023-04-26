The Epoch Times: свержение доллара обернется для США величайшим поражением

Многие влиятельные люди в США начали обращать внимание на набирающее обороты международное движение по свержению американского доллара и выражать по этому поводу беспокойство.
Об этом в материале для американского издания The Epoch Times пишет журналист Эндрю Моран. Перевод публикации на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Автор, в частности, напоминает, что Россия с Китаем начали предпринимать усилия по разрушению международной репутации доллара еще около десяти лет назад. Но за последний год усилия Москвы и Пекина достигли поистине глобальных масштабов, что привело к ускорению процесса дедолларизации и присоединению к нему все большего количества стран.
«Поскольку многие правительства пытаются свергнуть доллар, на это начинают обращать внимание многие влиятельные люди — от бывшего президента Дональда Трампа до спикера палаты представителей Кевина Маккарти», – подчеркивает Моран.
Так в марте текущего года Китай и Бразилия заключили соглашение об использовании национальных валют в двусторонних расчетах, что позволит двум этим крупным странам эффективно обойтись без использования доллара.
По этому поводу американский сенатор Кевин Маккарти заявил, что Соединенным Штатам не стоит игнорировать усиливающееся международное давление на доллар.
При этом сенатор подчеркнул, что главную угрозу для американской валюты в настоящее время представляет продолжающий расти государственный долг США. Если власти США продолжат накапливать долги подобными темпами, предупредил Маккарти, страна рано или поздно разориться.
Подобные опасения высказал еще один сенатор США – Марко Рубио, по словам которого тот факт, что разные страны по всему миру стараются развивать свою экономику независимо от американской валюты, не должен вызывать удивления. Ведь нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом превращает Соединенные штаты в «международное посмешище».
Еще более резким в своей оценке оказался экс-президент США Дональд Трамп, по словам которого Соединенные Штаты могут уже в скором времени потерпеть величайшее поражение в своей истории и стать страной второго эшелона. А именно это, по его мнению, и произойдет, если Москва и ее союзники добьются успеха в своем начинании и лишат доллар статуса мировой резервной валюты.
«Наша валюта терпит крах и скоро перестанет быть мировым стандартом, что, откровенно говоря, станет нашим величайшим поражением за 200 лет», – подчеркнул Трамп.
Также автор материала констатирует, что, по оценке многих финансовых специалистов, процесс вытеснения доллара с лидирующих позиций в мире займет достаточно много времени. Но тем не менее, американцам надо отдавать себе отчет в том, что крестовый поход против доллара будет продолжаться, а значит американская валюта с течением времени будет терять позиции, заключает Моран.