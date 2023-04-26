Песков переадресовал вопрос об участии Байдена в президентской гонке избирателям США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать намерения главы американского государства Джо Байдена участвовать в следующих выборах.
Ранее хозяин Белого дома официально объявил о своих планах вновь побороться за кресло президента Соединенных Штатов. Песков вопрос журналистов по этому поводу переадресовал американским избирателям.
«Не нам об этом задумываться. Об этом нужно задумываться избирателям в США», — заявил он.
Ранее экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Байден является слабейшим президентом в современной истории. По ее словам, политика надо отправить в отставку.