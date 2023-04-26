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СК расследует убийства французскими наемниками российских военнопленных

Происшествия
СК расследует убийства французскими наемниками российских военнопленных

Российские следователи приступят к расследованию преступлений, совершенных французскими наемниками в отношении попавших в плен российских военных.

Как сообщили в СК, иностранные наемники участвовали в боевых действиях на стороны Киева в рядах запрещенного в России националистического полка "Азов"✱. Один из головорезов публиковал в Сети снимки, сделанные на месте казни российских военнопленных, расстрелянных в упор.

В ходе проверки сотрудники ведомства установят все обстоятельства случившегося для привлечения виновных к ответственности.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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