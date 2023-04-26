СК расследует убийства французскими наемниками российских военнопленных

Как сообщили в СК, иностранные наемники участвовали в боевых действиях на стороны Киева в рядах запрещенного в России националистического полка "Азов"✱. Один из головорезов публиковал в Сети снимки, сделанные на месте казни российских военнопленных, расстрелянных в упор.