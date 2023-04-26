«Деньги на стол». Баку переманивает клиентов «Газпрома» и перепродает российский газ

Азербайджан увеличивает поставки газа на рынок Европейского союза (ЕС) и к концу года планирует начать экспорт в Венгрию и Словакию, фактически «отбирая» последних клиентов «Газпрома» в Восточной Европе.
Сможет ли альтернативное голубое топливо заменить российское, от которого по-прежнему не могут отказаться европейские потребители, разбиралась «Политика Сегодня».
Расширение поставок Баку
Как сообщает информационное агентство Azertag, азербайджанский президент Ильхам Алиев на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем (ГТС) Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Госнефтекомпанией Азербайджана заявил, что республика планирует расширить географию экспорта голубого топлива как минимум до десяти стран.
Соглашение позволит связать ГТС государств в единое «кольцо солидарности», чтобы энергоресурс поступал с месторождений Каспийского моря в Европу от Будапешта до Братиславы. Газ уже поставляется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с 2023 года и в Румынию, уточнили журналисты.
«К концу нынешнего года, при условии наличия всех необходимых соединительных трубопроводов, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию. Продолжается процесс переговоров с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы», — сказал Алиев, добавив, что «это еще не конец».
Азербайджанская «пятилетка»
Еще в июле 2022 года в Баку договорились с Брюсселем удвоить мощности Южного газового коридора (ЮГК), который включает три газопровода: Южно-Кавказский (Баку — Тбилиси — Эрзурум), турецкий Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP, пролегает через территорию Греции для поставок в западноевропейские страны).
Тогда Алиев и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, согласно которому к 2027 году поставки топлива по трубопроводу вырастут до 20 млрд кубометров в год. Как отметил азербайджанский лидер, в 2021 году на европейский рынок поставлено 8 млрд кубометров газа, а в 2023 году планируется увеличить показатель до 12 млрд кубометров.
«То есть это будет почти половина нашего общего объема экспорта, который мы планируем в этом году на уровне 24,5 млрд кубометров, — подчеркнул президент. — Мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях».
А что российский газ?
После обострения конфликта на Украине поставки «Газпрома» на европейский рынок впервые упали до исторического минимума, компания рискует лишиться последних крупных клиентов в Восточной Европе, до сих пор зависимых от российского газа.
Венгрия по-прежнему закрывает 85% газовых потребностей российским топливом, которое, к слову, занимает и около трети рынка Словакии. В то же время венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто говорит про ожидаемые от Баку объемы — около 100 миллионов кубометров на текущий год.
«Но в дальнейшем, в долгосрочной перспективе, в рамках контракта эти объемы могут быть увеличены до двух миллиардов кубометров в год», — сказал глава венгерской дипломатии.
Неоднозначности ситуации придают инициативы Баку — некогда стратегического партнера Москвы. В ноябре 2022 года в интервью Financial Times замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов призвал заинтересованных в финансировании газовой инфраструктуры лиц «выложить свои деньги на стол», требуя гарантий. К тому же он решил сделать акцент, что Евросоюз как никогда нуждается в альтернативных поставщиках.
«[Азербайджану необходимо убедиться, что] это не какой-то спонтанный спрос в свете военных действий на Украине, — подчеркнул Мамедов. — Война однажды закончится, а потом вы вдруг начнете закупать газ у России и говорить: "Эй, ну нам сейчас газ не нужен"»
В январе 2023 года с просьбой выделить деньги к ЕК обратились представители Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. По словам Сийярто, они хотят, чтобы Еврокомиссия занялась вопросом развития необходимой для поставок азербайджанского газа инфраструктуры в «приоритетном порядке».
Перепродажа российского топлива
Впрочем, Венгрии и Словакии, судя по всему, не стоит ожидать быстрого разрешения вопроса. Какими возможностями обладает азербайджанский поставщик — вопрос риторический, и такого рода сотрудничество стоит рассматривать «с карандашом в руках».
Ведь объемы могут быть и «чисто символическими», а если говорить про наращивание производства, то привлечение инвестиций займет немало времени, рассуждает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Возможности того же Азербайджана, конечно, не бесконечны и несопоставимы с возможностями "Газпрома". И надо выяснить, нет ли здесь каких-либо "разменов": скажем, Азербайджан будет поставлять в Венгрию, а Россия туда, куда уже поставляет Азербайджан. Такие случаи взаимозаменяемых поставок в практике есть», — допустил собеседник «Политики Сегодня».
Для всей Восточной Европы возможностей газового оператора Азербайджана, очевидно, недостаточно. Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в свою очередь заверил, что Баку явно не сможет существенно нарастить поставки в Европу.
У республики не хватит голубого топлива, чтобы покрыть потребности европейцев, даже с учетом расширения добычи и выхода второй фазы азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» на проектную мощность, пояснил эксперт в беседе с «ПС».
«Пока газа не хватает. Они [Азербайджан] даже вынуждены сокращать поставки в Турцию и закупать дополнительные объемы газа у России. Речь о скрытом реэкспорте российского газа. И это прообраз того, как может и будет работать турецкий хаб», — сказал Гривач.
Впрочем, речи о полном вытеснении российского газа с европейского рынка, по крайне мере со стороны Венгрии, точно не идет. В начале апреля Сийярто в ходе визита в Москву договорился о дополнительных объемах голубого топлива из России и некоторых льготах при его оплате.
Примечательно, не будут ли поставки Баку «идти поперек» российским поставкам, однако, как резюмировал Владимир Оленченко, венгерское правительство подтвердило долгосрочный характер энергетического сотрудничества с Москвой, зафиксировав его в юридической плоскости.
Ранее «ПС» рассказывала, каким образом Россия и Венгрия «раздражают» Евросоюз и США, а также, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан одной фразой «разрушил мечты» украинского президента Владимира Зеленского, в очередной раз подтвердив нежелание Будапешта поддерживать вступление Украины в НАТО.