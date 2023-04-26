«Деньги на стол». Баку переманивает клиентов «Газпрома» и перепродает российский газ

Тогда Алиев и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, согласно которому к 2027 году поставки топлива по трубопроводу вырастут до 20 млрд кубометров в год. Как отметил азербайджанский лидер, в 2021 году на европейский рынок поставлено 8 млрд кубометров газа, а в 2023 году планируется увеличить показатель до 12 млрд кубометров.