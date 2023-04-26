Захарова раскритиковала сайт Госдепа США за распространение дезинформации в ее адрес

Госдеп США поздравил официального представителя МИД России Марию Захарову с Международным днем многосторонности и дипломатии статьей о биографии и некоторых фактах из ее жизни. Дипломат в свою очередь раскритиковала информационный портал.
По словам Захаровой, сайт американского Государственного департамента ведут «какие-то бездари». Материал о ней несет в себе массу недостоверных заявлений и дезинформации, отметила она в авторском материале для издания «Известия».
«Полагаю, я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины – России – и вот теперь еще и США», — прокомментировала Мария Захарова.
Ранее дипломат высказалась об отказе США выдать визы российским журналистам для работы на полях СБ ООН. Москва не оставит этот выпад безответным, отметила она.