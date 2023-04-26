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Варшава внесла в Совет Европы резолюцию о персональных компенсациях от Германии

Политика
Варшава внесла в Совет Европы резолюцию о персональных компенсациях от Германии

Польское руководство в судебном порядке собирается заставить Берлин выплатить репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Такой информацией поделился замглавы внешнеполитического ведомства Польши Аркадиуш Мулярчик.

Как сообщил дипломат, Варшава подготовила и вынесла в Совет Европы на рассмотрение проект соответствующей резолюции. Сведения о решении польского руководства опубликовали журналисты РАР.

«Впервые в Совете Европы речь идет об отсутствии открытой возможности для жертв и их семей получить индивидуальную компенсацию от Германии за убытки», — сказал Мулярчик.

Ранее в Кремле заявили, что Польшу охватил приступ русофобии. Об этом говорится в материале телеканала «360».

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