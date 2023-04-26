«Делайте выводы сами»: Пригожин рассказал о судьбе Улдарова после распространения фейков о ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал продолжение истории с бывшими заключенными Алексеем Савичевым и Азаматом Улдаровым, которые распространяли фейки об «оркестре» в интервью руководителю проекта Gulagu. net Владимиру Осечкину✱ (признан иноагентом в России).
Правоохранители установили местонахождение Савичева и Улдарова, второй был задержан и доставлен на допрос, где вел себя «как дома», отметил Пригожин.
«На сегодняшний день то, что мне известно от адвокатов "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов". Двое граждан, Савичев и Улдаров, которые действительно были в качестве осужденных с зоны переведены в ЧВК "Вагнер", где они воевали, дали ложные показания о том, что якобы в ЧВК "Вагнер" убивали детей, убивали отказывающихся воевать и совершали другие военные преступления. На основе этих показаний, абсолютно ложных, было возбуждено уголовное дело на территории Украины. И на сегодняшний день идет речь о том, чтобы признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией и обвинить ее в нарушении всех возможных гуманитарных принципов», — приводит комментарий основателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
После допроса Улдарова следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, а не по статье о дискредитации российской армии и добровольческих формирований, подчеркнул предприниматель.
«И мы все помним, как девочку Москалеву, отправляли в детдом, папу сажали за то, что она нарисовала картиночку, а эти два гражданина прямо оболгали большую группу лиц, несколько десятков тысяч человек, обвинили их в различных преступлениях, и дело по 280 статье не возбудили, а возбудили по 132», — уточнил Пригожин.
Такой поворот событий связан с тем, что Осечкин шантажировал Улдарова видеозаписью, на которой неизвестные граждане подносят гениталии к его лицу. Теперь бывший заключенный находится под государственной защитой, сообщил Пригожин.
«Вот я вам все рассказал, а вы делайте выводы сами. Какой вывод я лично сделаю. Для меня вывод очень простой: Сергей Владимирович Шнуров песня «"Полный трындец [стилистика автора изменена]"», — подытожил бизнесмен.
Ранее Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой возбудить уголовные дела по факту распространения недостоверной информации о ЧВК «Вагнер» в отношении Улдарова и Савичева, а также о шантаже в отношении Осечкина.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами