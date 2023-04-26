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Депутат ГД Белик назвал «тарабарщиной» резолюцию США о границах Украины

Политика
Депутат ГД Белик назвал «тарабарщиной» резолюцию США о границах Украины

Разрабатываемая в США резолюция о необходимости возвращения Украины к границам 1991 года не имеет для России никакого значения. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Парламентарий напомнил, что освобожденные территории уже вошли в состав РФ, и они не вернутся под контроль Киева.

«Для нас это всего лишь бумага, на которой написана различная тарабарщина», — пояснил Белик в интервью РИА Новости.

По словам депутата, Москва не станет выполнять требования американского конгресса. Действие документа закончится на нынешней российско-украинской границе, добавил он.

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