В МИД Болгарии уточнили правила выдачи виз россиянам

Визы россиянам выдаются на основе законодательства Болгарии, рассказали в дирекции консульских отношений. Время обработки заявлений на выдачу краткосрочной визы составляет 15 дней, однако на практике этот срок чаще всего меньше. В случае небходимости может быть проведено дополнительно личное собеседование с подателем документов на визу.