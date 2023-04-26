В МИД Болгарии уточнили правила выдачи виз россиянам

Стоимость туристической визы в Болгарию для россиян составляет 80 евро. При этом требования и процедура ее выдачи не изменилась, сообщили в министерстве иностранных дел Болгарии.
Визы россиянам выдаются на основе законодательства Болгарии, рассказали в дирекции консульских отношений. Время обработки заявлений на выдачу краткосрочной визы составляет 15 дней, однако на практике этот срок чаще всего меньше. В случае небходимости может быть проведено дополнительно личное собеседование с подателем документов на визу.
Для россиян, которые имеют в Болгарии недвижимость, правила подачи документов на визы также не изменились, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что посольство Болгарии на протяжении нескольких недель оформляло исключительно однократные визы для россиян. Однако с 25 апреля отечественные туристы, планирующие отдых в пляжной европейской стране, снова могут получить многократные визы.
Напомним, с осени 2022 года Болгария увеличила визовый сбор с 35 до 80 евро, а также отменила безвизовый въезд для российских дипломатов. В местном министерстве туризма заявили, что Болгария не полностью согласна с решением ЕС «закрутить гайки» для российских туристов, но вынуждена подчиниться.