Мишустин отметил уверенное восстановление экономики России

Экономика России уверенно восстанавливается быстрыми темпами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего выступления в ходе марафона «Знание». Он подчеркнул, что положительную динамику отмечают даже международные компании, которые ранее ожидали значительно более слабых результатов.
Мишустин указал на то, что прогнозы о повышении инфляции в России до 20% не оправдались. Этот показатель поднимался до 12% по итогам прошлого года, после чего удерживается возле отметки в 3% в годовом выражении.
Глава кабмина сделал вывод о том, что национальная экономика сумела адаптироваться к новым условиям и продемонстрировала устойчивость к внешнему давлению.