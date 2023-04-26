Петербуржцы пожаловались на огромную яму на пересечении улиц Фучика и Бухарестской

Огромная яма образовалась на велодорожке у пересечения улиц Фучика и Бухарестской в Санкт-Петербурге. О ней горожане рассказали в Сети.
С улучшением погоды в городе стало заметно больше велосипедистов, а также тех, кто катается на самокате и другом подобном транспорте. Однако им не стоит терять бдительность из-за опасных «препятствий».
Одним из них стала гигантская яма на велодорожке на пересечении улиц Фучика и Бухарестской. Предусмотрительные горожане обозначили провал розовой тряпкой на палке, чтобы никто не угодил в него ненароком.
Состояние дорог и тротуаров давно вызывает бурю негодований у жителей Северной столицы. Из-за ям в городе возникают пробки и ДТП, однако администрация губернатора Александра Беглова не предпринимает эффективных мер для улучшения состояния дорожного покрытия.