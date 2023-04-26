Новые пункты досмотра транспорта на подходах к Крымскому мосту заработают в конце апреля

Дополнительные пункты досмотра, которые помогут сократить время проверок на подходах к Крымскому мосту, заработают 28 апреля. Об этом заявили представители пресс-службы Министерства транспорта России.
Сотрудники ведомства подчеркнули, что дополнительные пункты досмотра автомобилей откроют в преддверии майских праздников. Предполагается, что это позволит повысить пропускную способность в рамках подготовки к летнему курортному сезону. В целях обеспечения безопасности граждан также будут открыты новые посты охраны, передает ТАСС.
Новые досмотровые комплексы появятся со стороны Краснодарского края. По словам представителей пресс-службы Минтранса России, модернизация пунктов со стороны Крыма будет проведена в два этапа.