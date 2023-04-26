GT: планы Байдена на участие в выборах свидетельствуют об упадке США

США стоят на пороге полного краха, о чем свидетельствуют последние новости из Вашингтона. Неудобную правду об упадке американского могущества обнажили китайские журналисты в статье для Global Times.
На днях хозяин Белого дома Джо Байден официально сообщил о своих планах участвовать в грядущей гонке за кресло президента Соединенных Штатов Америки. При этом ранее о подобных намерениях объявлял его предшественник Дональд Трамп.
Как пишут обозреватели из КНР, оба политика вызывают у местного общества лишь гнев и негодование. Поэтому битва за пост главы государства, которая может разразиться между двумя деятелями, свидетельствует о серьезных проблемах внутри страны.
«Возможное продолжение соперничества Байдена и Трампа показывает окостенение, ригидность американской политики. Эта тенденция свидетельствует о быстром упадке американского могущества в глобальном масштабе», — говорится в статье.
Ранее экс-постпред при ООН Никки Хейли назвала Байдена самым слабым президентом США. По ее словам, политика надо отправить в отставку.