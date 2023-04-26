Румыния потратит 231 млн долларов на закупку турецких дронов Bayraktar TB2

Известно, что румынская сторона закупит три беспилотных авиационных комплекса, а также пакет первоначального логистического обеспечения. Беспилотники Bayraktar встанут на вооружение румынских сухопутных войск. Стоит отметить, что один комплекс включает в себя шесть беспилотных летательных аппаратов и две станции управления. Стоимость сделки составляет 231 миллион долларов, однако сроки поставок пока неизвестны.