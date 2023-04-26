Депутат ГД Ивлев дал Подоляку необычный совет после угроз уничтожить все в Крыму и Донбассе

Депутат Госдумы Леонид Ивлев отреагировал на слова советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка о «праве» Киева уничтожить все в Крыму и Донбассе. Парламентарий дал политику неожиданный совет.
По мнению народного избранника, соратнику президента Владимира Зеленского уже уготовано место на скамье подсудимых. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса», — посоветовал депутат.
В завершение Ивлев напомнил, что Россия готова постоять за свои территории. Киеву не удастся избежать возмездия в случае атаки, добавил он.