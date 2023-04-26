«Могильный камень» для США. Кедми предсказал уход американцев с Ближнего Востока

Соединенные Штаты в результате нормализации отношений между Сирией и Турцией окончательно потеряют контроль над ближневосточным регионом. И это произойдет уже довольно скоро.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого прошедшая 25 апреля в Москве встреча глав Минобороны РФ, Турции, Сирии и Ирана стала важным событием для всего мира.
В ходе этой встречи министры обсудили вывод с территории Сирии турецких войск и подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности САР.
Как заявил по этому поводу Яков Кедми, вывод из Сирии турецких войск станет поворотным моментом.
«Вся авантюра, которая началась 12 лет назад с попыткой уничтожить Сирию, расчленить ее, убрать власть – она закончилась», – подчеркнул эксперт.
Вместе с турецкими войсками с территории Сирии исчезнут, по его словам, и все военные подразделения оппозиции, которые действовали «под прикрытием Турции». Это будет означать окончание гражданской войны в стране.
А также из Сирии уйдут и иранские формирования. В итоге цепочка событий приведет к тому, что Соединенные Штаты окончательно утратят контроль над регионом, и это станет «могильным камнем» для всей ближневосточной политики Вашингтона.
«Американцы уходят из Сирии – значит, нет больше американцев на Ближнем Востоке», – уверен Кедми.
В итоге регион заживет в совершенно новых реалиях, которые будут гораздо более «здоровыми и устойчивыми». А на сирийской территории останутся только армии самой Сирии и России.
«Российская армия в единой Сирии в рамках всеобщего соглашения между всеми государствами при поддержке Китая и Саудовской Аравии будет способствовать в наибольшей мере стабилизации этого района и предотвращению каких-либо неприятных эксцессов, которые мы наблюдали там с 1945-го года», – заключил израильский политолог.
Напомним, ранее глава МИД Турции Сулейман Сойлу заявил, что репутация США постепенно сходит на нет.
По мнению экспертов, этот резкий выпад свидетельствует о том, что Анкара не хочет больше быть союзником Вашингтона и потому публично отрекается от Америки.