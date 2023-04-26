«Могильный камень» для США. Кедми предсказал уход американцев с Ближнего Востока

Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого прошедшая 25 апреля в Москве встреча глав Минобороны РФ, Турции, Сирии и Ирана стала важным событием для всего мира.