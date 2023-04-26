Два европейских государства рискуют лишиться своих мест в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Виной тому речь главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, пишут авторы InfoBrics.
Недавно руководитель российского МИД отправился в Нью-Йорк, где взял на себя роль председателя Совбез Организации. Как пишут журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», выходки дипломатов из стран Запада полностью дискредитировали ООН как беспристрастное сообщество.
В частности, представители Вашингтона обвинили Лаврова в лицемерии, забыв о своих злодеяниях на геополитической арене. В ответ на это дипломат сообщил, что мировое сообщество постепенно катится к новому серьезному противостоянию. Как отметили авторы издания, поведение Европы грозит двум странам вылетом из Организации.
«Сама идея о том, что все более неуместные страны, такие как Франция или Великобритания, имеют постоянные места в СБ ООН, в отличие от настоящих гигантов, таких как Бразилия или Индия, геополитически нелепа», – говорится в статье.
Ранее Лавров заявил, что целью ЕС является присоединение новых территорий. Об этом пишут авторы телеканала «360».