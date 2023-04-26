InfoBrics: два государства могут покинуть Совбез ООН после речи Лаврова

В частности, представители Вашингтона обвинили Лаврова в лицемерии, забыв о своих злодеяниях на геополитической арене. В ответ на это дипломат сообщил, что мировое сообщество постепенно катится к новому серьезному противостоянию. Как отметили авторы издания, поведение Европы грозит двум странам вылетом из Организации.