Американский политик Хейли сочла Байдена самым слабым президентом США

Кандидат на пост президента США Никки Хейли поставила нынешнего хозяина Белого дома в неприятное положение. Она раскритиковала политику, проводимую им.
По словам экс-постпреда Вашингтона при ООН, Байдену следует оставить высокий пост в связи с «беспрецедентным пограничным кризисом», с которым столкнулись американцы при его правлении.
«Байден был самым слабым президентом в современной истории... Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной», — указала она.
Ранее президент Соединенных Штатов охарактеризовал российского коллегу Владимира Путина как «рационального игрока». Об этом он заявил во время беседы с журналистами CNN.