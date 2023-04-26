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Американский политик Хейли сочла Байдена самым слабым президентом США

Политика
Американский политик Хейли сочла Байдена самым слабым президентом США

Кандидат на пост президента США Никки Хейли поставила нынешнего хозяина Белого дома в неприятное положение. Она раскритиковала политику, проводимую им.

По словам экс-постпреда Вашингтона при ООН, Байдену следует оставить высокий пост в связи с «беспрецедентным пограничным кризисом», с которым столкнулись американцы при его правлении.

«Байден был самым слабым президентом в современной истории... Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной», — указала она.

Ранее президент Соединенных Штатов охарактеризовал российского коллегу Владимира Путина как «рационального игрока». Об этом он заявил во время беседы с журналистами CNN.

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