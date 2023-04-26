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Командующий силами спецопераций Украины Хоренко признал сложное положение ВСУ в Бахмуте

Армия
Командующий силами спецопераций Украины Хоренко признал сложное положение ВСУ в Бахмуте

Ситуация для украинской армии в Бахмуте (Артемовск) остается сложной, заявил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко.

Об этом он сообщил во время своего приезда на позиции ВСУ в городе. Однако Хоренко отметил, что украинские военные знают, как действовать в такой обстановке.

«Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — сказал он.

Наступательную операцию в Бахмуте проводят только бойцы ЧВК «Вагнер». Они уже освободили от киевского режима Берховку, Парасковиевку и Красную Гору.

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