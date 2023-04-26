Захарова описала внешнюю политику США фразой Шапокляк из «Чебурашки»

Девиз Соединенных Штатов во внешней политике можно охарактеризовать фразой Шапокляк — героиней мультфильма «Чебурашка». Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала отказ в выдаче американских виз российским журналистам для освещения заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. Она подчеркнула, что Белый дом по традиции придерживается принципа — доставить неприятности другим.
«Из мультфильма я очень хорошо помню ее (Шапокляк. — Прим. ред.) четверостишие, которое она пела: "Кто людям помогает — тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя"», — объяснила Захарова, отметив, что этой фразой можно описать девиз США.
Ранее телеканал «360» сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил Вашингтон об ответных мерах на ситуацию с визами для российских журналистов.