Глава ОКР Станислав Поздняков призвал жестко реагировать на вмешательство Запада в спорт

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) призвал представителей Международного олимпийского комитета (МОК) более жестко отреагировать на вмешательство Запада в автономию спорта.
По его словам, комитет рассматривает это как грубое нарушение Олимпийской хартии, поэтому требует, чтобы МОК жестко отреагировал на заявления некоторых западных государств.
«Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена Международным олимпийским комитетом. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу», — цитирует Позднякова ТАСС.
Ранее несколько стран Запада заявляли о бойкоте Олимпийских игр в случае допуска к турнирам спортсменов из России и Белоруссии. На Украине также было принято решение о запрете атлетам из страны участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.