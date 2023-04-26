Власти Финляндии намерены переименовать площадь, названную в честь Ярославля

Администрация города Ювяскюля, расположенного на юге Финляндии, планирует переименовать площадь, названную в честь Ярославля. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
По данным издания, Ярославль являлся городом-побратимом Ювяскюля с 1966 года. Однако в 2022 году власти финского города приняли решение приостановить сотрудничество. В настоящее время администрация Ювяскюля рассматривает возможность переименования Площади Ярославля, расположенной в районе Виитаниеми. Новое название будет выбрано путем голосования, которое будет проводиться до 5 мая.
В то же время специалисты Института исконных языков Финляндии выступили против смены названия площади. По их мнению, установленные и постоянные названия не следует изменять по политическим мотивам, так как они мешают гражданам и гостям страны ориентироваться.