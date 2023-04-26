Федерация фехтования Украины подала иск к FIE из-за допуска россиян к турнирам

Федерация фехтования Украины подала иск в суд Лозанны, в котором попытается оспорить решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.
«Федерация фехтования Украины просит суд ограничить любые действия FIE и ее органов, направленные на выполнение решения внеочередного конгресса FIE», — говорится в заявлении пресс-службы украинской организации.
Конгресс FIE 10 марта разрешил россиянам и белорусам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. После решения международной организации несколько стран объявили об отмене соревнований.