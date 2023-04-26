Михаил Мишустин заявил о важности сохранения исторической памяти народов России

Премьер-министр принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». В ходе своего выступления он заявил, что страны Запада пытаются «отменить все русское» путем запрета русского языка, книг и контента в сети Интернет. Мишустин призвал сохранять историческую память народов России.