Михаил Мишустин заявил о важности сохранения исторической памяти народов России

Сохранение исторической памяти народов России и ее стран-соседей имеет крайне важное значение. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он призвал граждан бережно относиться к своим традициям и языку.
Премьер-министр принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». В ходе своего выступления он заявил, что страны Запада пытаются «отменить все русское» путем запрета русского языка, книг и контента в сети Интернет. Мишустин призвал сохранять историческую память народов России.
Мишустин ранее поручил Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу России подготовить предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Как сообщает телеканал «360», выполнить поручение необходимо до 1 июня.