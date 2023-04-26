Лидеры западного мира в ходе противостояния с российским государством потерпели грандиозный провал. Какую ошибку допустили европейские политики, рассказали обозреватели в статье для American Thinker.
Авторы в материале, который пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники ввели против Москвы множество ограничительных мер. Так Запад пытался ослабить Кремль и уничтожить российскую экономику.
Однако в этой безрассудной борьбе европейские лидеры потерпели громкое фиаско. Санкции не только не смогли разрушить Россию, но и сильно ударили по своим же создателям.
«Россия тем временем не только выживает, но и процветает, приобретая больше могущества и престижа в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо после распада Советского Союза», — говорится в статье.
Ранее журналисты Global Times заявили, что стремление сокрушить российскую экономику приведет западные страны к самоубийству. Об этом говорится в материале телеканала «360».