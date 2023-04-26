AT: Запад потерпел грандиозное фиаско в борьбе с Россией

Авторы в материале, который пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники ввели против Москвы множество ограничительных мер. Так Запад пытался ослабить Кремль и уничтожить российскую экономику.