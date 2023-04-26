Владимирские прокуроры помогли добиться выплат на средства реабилитации для детей-инвалидов

Прокуратура Владимирской области вынесла представление главе регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования после проверки обращения местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», родителям двоих детей-инвалидов пришлось обратиться в прокуратуру после того, как им своевременно не выплатили компенсацию за приобретенные на собственные деньги техсредства реабилитации.
Кроме того, по одному из детей-инвалидов Отделение Фонда подготовило решение о предоставлении электронного сертификата на покупку средств реабилитации. Но сам документ родителям так и не выдали.
По данным фактам прокурор города Владимира внес представление начальнику Отделения Фонда пенсионного и социального страхования во Владимирской области. В результате процесс работы учреждения нормализовался, рассказали в надзорном ведомстве.