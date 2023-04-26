Алла Пугачева готовится покинуть Израиль из-за проблем со здоровьем

Переехавшая из России эстрадная певица Алла Пугачева собирается покинуть Израиль. Причиной этому, возможно, стали проблемы с сердцем.
Ранее певица на свое 74-летие опубликовала снимок, который обеспокоил не только поклонников, но и врачей. По их мнению, припухлости под глазами артистки говорят о серьезных проблемах со здоровьем.
По данным kp.ru, Примадонна намерена переехать в Юрмалу, чтобы спрятаться от жары, которую она плохо переносит, вплоть до осени. Близкие артистки не отрицают сердечные заболевания.