Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата не дали себя в обиду местным журналистам, попытавшимся устроить очередную провокацию у стен Киево-Печерской лавры.
В частности, корреспонденты подходили к верующим и спрашивали, кому принадлежит Крым и кто является виновником конфликта на Украине. Вопреки ожиданиям сотрудников СМИ люди отвечали, что конфликт развязали США, а Крым — российский.
«Украина как государство вообще существует? Границы этой страны нигде четко не обоснованы, как положено по юридическим законам. Все границы остались, как во времена СССР», — отметил один из прихожан.
Еще одна женщина заявила, что именно Соединенные Штаты «рассорили Россию и Украину», хотя это два братских народа, которые «повязаны друг с другом». Кроме того, многие прихожане назвали епископа УПЦ Онуфрия святым человеком.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры, тем временем, не утихает. Минкульт Украины предложил открыть в обители военный госпиталь, передает телеканал «360».