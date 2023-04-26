РИА Новости: Европа не нашла ответа на неожиданный вопрос Китая о ее суверенитете

Эта ситуация натолкнула представителя КНР в объединении Фу Цуна на любопытное замечание, после которого Брюссель сел в лужу. Он поинтересовался, обладает ли Европа суверенитетом, намекая на ее зависимость от США. Однако вопрос остался без ответа.