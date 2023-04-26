РИА Новости: Европа не нашла ответа на неожиданный вопрос Китая о ее суверенитете

Китай поставил Европейский союз в неудобное положение, задав вопрос о ее суверенитете. Об этом пишет публицист Петр Акопов.
Китайский посол в Париже Лю Шайе на прошлой неделе заявил, что бывшие республики Советского Союза не обладают никаким «эффективным статусом в международном праве», а Крым всегда принадлежал России. Высказывание дипломата вызвало критику со стороны ЕС.
Эта ситуация натолкнула представителя КНР в объединении Фу Цуна на любопытное замечание, после которого Брюссель сел в лужу. Он поинтересовался, обладает ли Европа суверенитетом, намекая на ее зависимость от США. Однако вопрос остался без ответа.
«А без ответа на него Китай будет исходить из реальности, то есть из того, что Европа не способна к принятию самостоятельных решений», — написал Акопов в статье для РИА Новости.
Ранее телеканал «360» сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на полях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил о планах Европейского союза присоединить новые территории.