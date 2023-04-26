СК возбудил два уголовных дела после разрушительного пожара в Свердловской области

Сразу два уголовных дела было возбуждено по факту разрушительного пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом в среду сообщили в региональном управлении СК России.
По данным следствия, дела были возбуждены по статье о халатности со стороны должностных лиц, которые не приняли должные меры для обеспечения пожарной безопасности в опасный период, а также по статье о причинении смерти по неосторожности.
В настоящий момент сотрудники СК устанавливают обстоятельства пожара в Сосьве и гибели одного из местных жителей. По данным МЧС, площадь пожара в Сосьве и Таежном превысила 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. Сгорело более 130 жилых домов, всего уничтожено 178 построек.