Коллективный Запад предопределил Украине судьбу «радиоактивного могильника». Об этом заявило посольство России в Британии.
Таким образом представительство отреагировало на решение Соединенного Королевства направить ВСУ бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.
«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране (Украине. — Прим. ред.) Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного могильника», — сказано в сообщении посольства.
Ранее телеканал «360» сообщил, что Европейский союз выделил Украине финансовую помощь суммой в 1,5 миллиарда евро.