С Новым Годом!

Посольство России разоблачило коварный замысел Запада по Украине

Политика
Посольство России разоблачило коварный замысел Запада по Украине

Коллективный Запад предопределил Украине судьбу «радиоактивного могильника». Об этом заявило посольство России в Британии.

Таким образом представительство отреагировало на решение Соединенного Королевства направить ВСУ бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране (Украине. — Прим. ред.) Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного могильника», — сказано в сообщении посольства.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Европейский союз выделил Украине финансовую помощь суммой в 1,5 миллиарда евро.

#запад #Украина #уран