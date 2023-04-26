«РВ»: боец ВСУ расплакался, рассказывая о гибели сослуживцев в Донбассе

Украинский военный эвакуационной группы рассказал, что ежедневно перевозит погибших сослуживцев и не понимает, зачем они принимают участие в боях, передает «Русская весна».
В интервью британской газете The Telegraph он поделился, что ему приходится каждый день привозить раненых и убитых солдат с линии боевого соприкосновения, а после этого он оттирает бронемашину от крови бойцов.
«Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой. Я не понимаю, ради чего это все», — добавил военный.
Стоит отметить, что во время интервью мужчина несколько раз прерывал свой рассказ, отворачивался и прятал слезы.