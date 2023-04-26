Сроки перехода ТЭК на российский софт могут отложить на 2026 год

Правительство России рассматривает вопрос о переносе сроков импортозамещения в предприятиях топливно-энергетический комплекса. Представители организаций и чиновники Минэнерго считают оптимальными сроками по переходу на альтернативное программное обеспечение (ПО) 2026 год, сообщает «Коммерсантъ».
Доля иностранных решений в профильном оборудовании остается высокой, отмечают чиновники. При этом указ президента от марта 2022 года предусматривает переход на российские аналоги до 2025 года.
Эксперты предупреждают, что соблюдение этих условий потребует у предприятий расходов в 280 млрд рублей. Организации предлагают компенсировать им расходы за счет повышения тарифов для промышленных потребителей.