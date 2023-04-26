«За высокие профессиональные качества»: командир отряда ЧВК «Вагнер» предложил посмертно наградить Дмитрия Иванова орденом Мужества

Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» составил рапорт о последнем бое депутата Верховного совета Хакасии Дмитрия Иванова, добровольно принимавшего участие в СВО. Он был опубликован пресс-службой основателя «оркестра» Евгения Пригожина.
Согласно тексту рапорта, 27 марта в районе населенного пункта Ивановское Вооруженные силы Украины бросили на прорыв группу пехоты численностью до 30 человек, а также две БМП. Они планировали нанести фланговый удар наступающим подразделениям «оркестра». Командиром штурмового отряда ЧВК «Вагнер» было принято решение временно остановить наступление и ликвидировать вклинившегося противника. Для этого была задействована резервная группа под командованием Дмитрия Иванова.
В первые минуты боя было уничтожено не менее 12 украинских националистов, одна БМП была подбита. От разрыва осколочного выстрела Иванов был контужен, однако он продолжил управлять боем. В критический момент он уничтожил вторую БМП противника выстрелом из РПГ. По словам командира отряда «оркестра», Иванов погиб от разрыва вражеской ручной гранаты.
«Считаю, что за проявленные в ходе боя высокие профессиональные качества, а также личное мужество и самоотверженность, сотрудник Иванов Дмитрий Анатольевич достоин награждения орденом Мужества (посмертно)», — говорится в тексте документа.
Подчеркивается, что благодаря усилиям группы Иванова наступление противника удалось остановить. В ходе боя были уничтожены две БМП и 30 человек личного состава противника.