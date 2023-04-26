«За высокие профессиональные качества»: командир отряда ЧВК «Вагнер» предложил посмертно наградить Дмитрия Иванова орденом Мужества

Согласно тексту рапорта, 27 марта в районе населенного пункта Ивановское Вооруженные силы Украины бросили на прорыв группу пехоты численностью до 30 человек, а также две БМП. Они планировали нанести фланговый удар наступающим подразделениям «оркестра». Командиром штурмового отряда ЧВК «Вагнер» было принято решение временно остановить наступление и ликвидировать вклинившегося противника. Для этого была задействована резервная группа под командованием Дмитрия Иванова.