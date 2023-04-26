Yahoo News: законодатели США готовят резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года

Члены Палаты представителей США разрабатывают резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года. Об этом информирует портал Yahoo News.
Документ сначала отправится на обсуждение комитета по международным делам. Авторы проекта демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон призывают к возвращению Украины к «международно признанным границам 1991 года». Кроме того, согласно резолюции, Киев должен стать членом НАТО.
Ранее телеканал «360» сообщил, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о планах Вашингтона убедиться в успешности запланированного контрнаступления ВСУ в зоне СВО.