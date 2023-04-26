Михаил Подоляк: Украина «имеет юридическое право» уничтожить все в Крыму и Донбассе

Киев «имеет право» уничтожить все объекты, находящиеся на территории Крыма и Донбасса. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Комментируя заявление американской газеты The Washington Post о намерении ВСУ атаковать Россию 24 февраля, политик подчеркнул, что военное командование страны не планировало делать ставку на один удар в годовщину СВО.
«Юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР. — Прим. ред.), Донецкой (ДНР. — Прим. ред.), Запорожской и Херсонской областей», — добавил Подоляк.
Также советник офиса главы государства назвал статью WP «катастрофой». Об этом сообщает телеканал «360».