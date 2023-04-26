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РИА Новости: Байден «заслужил» второй срок за выслуги перед американскими олигархами

Политика
РИА Новости: Байден «заслужил» второй срок за выслуги перед американскими олигархами

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Обозреватель Виктория Никифорова порассуждала о последствиях его правления.

По словам автора, глава Белого дома превратился в посмешище за последние годы у власти. Преклонный возраст политика дает о себе знать. Несмотря на это, Байден «прекрасно обслуживает американских олигархов» на своем посту, поэтому вполне может рассчитывать на победу, уверена публицист РИА Новости.

«Единственным, кто может бросить вызов и ему, и всему "глубинному государству", сегодня является Дональд Трамп. Но хватит ли ему ресурсов — и материальных, и морально-волевых?» — задалась вопросом Никифорова.

Ранее данные соцопроса показали, что американцы не желают видеть престарелого президента на посту лидера. Подробности передает «360».

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