РИА Новости: Байден «заслужил» второй срок за выслуги перед американскими олигархами

По словам автора, глава Белого дома превратился в посмешище за последние годы у власти. Преклонный возраст политика дает о себе знать. Несмотря на это, Байден «прекрасно обслуживает американских олигархов» на своем посту, поэтому вполне может рассчитывать на победу, уверена публицист РИА Новости.