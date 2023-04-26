Мужчина и женщина погибли под колесами поезда в Тюмени

В Тюмени пассажирский поезд насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили ЖД-пути в запрещенном месте. В деталях гибели двух человек разбираются сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В ведомстве заявили, что машинист пытался предотвратить ЧП путем экстренного торможения и подачи сигнала большой громкости. Тем не менее, мужчина и женщина, шедшие примерно в 20 метрах от железнодорожного перехода, не смогли спастись.
«В 19.46 (мск) на 2136 км в городе Тюмень пассажирским поездом номер 11 сообщением Новый Уренгой — Москва смертельно травмированы мужчина и женщина», — заявили в пресс-службе следственного управления на транспорте.
Погибшая девушка была 1992 года рождения, сообщили в Тюменской транспортной прокуратуре. Личность мужчины выясняется. По факту произошедшего организована прокурорская проверка.