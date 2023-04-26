Парламент Крыма призвал выйти из «черноморской инициативы»

России нужно расторгнуть зерновую сделку, поскольку Украина нарушила условия и использовала гумкоридор в Черном море для атаки на Крым. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
Политик назвал «фирменным украинским стилем» удары по гуманитарному коридору на полуострове. Киевские власти, по мнению Константинова, сами по себе недоговороспособны.
«Потому считаю: раз не выполняются взятые перед Россией обязательства — никаких сделок впредь», — цитирует РИА Новости спикера парламента Крыма.
Украинская сторона 24 апреля, нарушив гарантии о неприменении гумкоридора, отправила надводные дроны для нападения на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе. Акции терроризма угрожают продлению «черноморской инициативы», о чем ранее предупреждали в Минобороны России.