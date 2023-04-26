Авария с автобусом и грузовиком на востоке Пакистана унесла жизни не менее девяти человек

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и пассажирского автобуса случилось в пакистанской провинции Синд. Об аварии сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Грузовик и автобус попали в ДТП в районе Чалия, находящемся в городе Татта. Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, произошло лобовое столкновение. Личность водителя грузовика установить не удалось, так как он скрылся с места ДТП.
Восемь пассажиров автобуса погибли на месте от полученных травм. Еще один человек был доставлен в больницу, однако вскоре погиб. Все подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. Вина скрывшегося с места водителя грузовика на данный момент не доказана.