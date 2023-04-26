Авария с автобусом и грузовиком на востоке Пакистана унесла жизни не менее девяти человек

Восемь пассажиров автобуса погибли на месте от полученных травм. Еще один человек был доставлен в больницу, однако вскоре погиб. Все подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. Вина скрывшегося с места водителя грузовика на данный момент не доказана.