Экс-глава свинокомплекса в Сибири пойдет под суд по «экологическим» статьям

Гавриленко проходит по статьям «Загрязнение вод», «Порча земли» и «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Следствие склонно считать, что в конце апреля прошлого года глава организации нарушил закон, пытаясь сократить производственные затраты под видом удобрения почв. В результате преступных действий обвиняемого загрязнились земли и река Амба, также были уничтожены лесные насаждения и погибли водные биоресурсы.