Экс-глава свинокомплекса в Сибири пойдет под суд по «экологическим» статьям

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Коммерсанту вменяют загрязнение природы на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
Гавриленко проходит по статьям «Загрязнение вод», «Порча земли» и «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Следствие склонно считать, что в конце апреля прошлого года глава организации нарушил закон, пытаясь сократить производственные затраты под видом удобрения почв. В результате преступных действий обвиняемого загрязнились земли и река Амба, также были уничтожены лесные насаждения и погибли водные биоресурсы.
Общий вред окружающей среде из-за деятельности Владимира Гавриленко оценили в более чем 3 млрд рублей. Уголовное дело в отношении экс-главы АО «Кудряшовское» направлено в Колыванский районный суд для рассмотрения по существу.