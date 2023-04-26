Группировка «Днепр» уничтожила 15 диверсантов ВСУ и три лодки на Херсонском направлении

Бойцы российской группировки «Днепр» ликвидировали полтора десятка диверсантов ВСУ на Херсонском направлении, а также уничтожили склад ВСУ и три быстроходные лодки. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
По словам офицера, 15 членов украинской ДРГ были уничтожены в окрестностях населенного пункта Днепровское. По боевикам был нанесен удар высокоточным оружием, заявил Рулев.
«Уничтожено 15 украинских националистов... три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению», — сообщил глава пресс-центра.
Рулев также отметил, что бойцы «Днепра» поразили пункт временной дислокации теробороны армии Украины, в результате чего противник потерял до трех десятков боевиков. По словам военнослужащего, также были уничтожены контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет, САУ «Гвоздика» и склад с военными грузами ВСУ.