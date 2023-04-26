Группировка «Днепр» уничтожила 15 диверсантов ВСУ и три лодки на Херсонском направлении

Рулев также отметил, что бойцы «Днепра» поразили пункт временной дислокации теробороны армии Украины, в результате чего противник потерял до трех десятков боевиков. По словам военнослужащего, также были уничтожены контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет, САУ «Гвоздика» и склад с военными грузами ВСУ.