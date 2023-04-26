Daily Express: МИД России подал два тревожных сигнала США перед визитом Лаврова в Нью-Йорк

Американские власти получили «леденящие душу» предупреждения от МИД России перед визитом главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на обозревателя Daily Express Пола Уизерса.
Перед прибытием Лаврова в США стало известно, что американские власти отказали российским журналистам в участии на заседании СБ ООН. Данное решение спровоцировало резкую реакцию, которую в Вашингтоне не ждали, пишет Уизерс.
Лавров упрекнул американскую сторону в трусости и заявил, что Россия подобные выходки не прощает. Это стало первым предупреждением.
Второе прозвучало из уст заместителя Лаврова Сергея Рябкова. Он предупредил, что Москва во что бы то ни стало найдет такой ответ, чтобы в США «надолго запомнили, что так не делается».