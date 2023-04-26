Внук Буденного рассказал, что более килограмма пуль попало в седло маршала в годы Гражданской войны

Более ста пуль попали в седло знаменитого советского маршала, командира Первой конной армии Семена Буденного. Об этом рассказал внук военачальника Алексей Буденный.
В начале недели исполнилось 140 лет со дня рождения видного маршала Советского Союза Буденного. На фасаде здания Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе была установлена мемориальная доска, на которой изображен маршал.
«В музее советской армии хранится боевое седло моего деда, в котором насчитали килограмм пуль. Это боевое седло времен Гражданской войны, когда Буденный сам ходил в атаку», — рассказал внук маршала.
Семен Буденный являлся одним из главных организаторов кавалерии. Бойцов конной армии называли «буденовцами». Маршал был трижды награжден звездой Героя Советского Союза, а также носил звание кавалера Георгиевского креста всех степеней.