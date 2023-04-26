Кадыров заявил, что обсудил с Пригожиным «горячие вопросы международного характера»

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Руководитель российского региона опубликовал совместное фото с предпринимателем в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, вместе с Пригожиным он поговорил об «очень горячих вопросах международного характера». О подробностях беседы глава ЧР сообщать отказался, однако признался, что они обговорили «самую актуальную повестку».
«С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь», — написал Рамзан Кадыров.
Чеченский глава также отметил, что на совместном снимке у него и Пригожина «такие радостные лица», поскольку разговор шел и о санкциях западных стран, под которые они вдвоем попали. Кадыров, говоря о рестрикциях, добавил, что они «долго смеялись над этим абсурдом».