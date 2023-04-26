Кадыров заявил, что обсудил с Пригожиным «горячие вопросы международного характера»

Чеченский глава также отметил, что на совместном снимке у него и Пригожина «такие радостные лица», поскольку разговор шел и о санкциях западных стран, под которые они вдвоем попали. Кадыров, говоря о рестрикциях, добавил, что они «долго смеялись над этим абсурдом».