Киев изменил правила судоходства на подконтрольной ему части Херсонской области

Жителям подконтрольной властям Украины части Херсонской области запретили выходить на воду. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинской администрации.
Запрет введен с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах. Решение распространяется на лодки, рыбацкие, спортивные и иные плавсредства.
Ограничения действуют во время всего периода военного положения. Они также могут быть отменены отдельно вынесенным распоряжением, уточняется в сообщении. Указ подписан главой областной военной администрации Александром Прокудиным.