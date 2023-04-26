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Киев изменил правила судоходства на подконтрольной ему части Херсонской области

Политика
Киев изменил правила судоходства на подконтрольной ему части Херсонской области

Жителям подконтрольной властям Украины части Херсонской области запретили выходить на воду. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинской администрации.

Запрет введен с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах. Решение распространяется на лодки, рыбацкие, спортивные и иные плавсредства.

Ограничения действуют во время всего периода военного положения. Они также могут быть отменены отдельно вынесенным распоряжением, уточняется в сообщении. Указ подписан главой областной военной администрации Александром Прокудиным.

#Херсонская область #судоходство #Украина